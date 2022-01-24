Стало известно, на что больше всего тратили россияне в 2021 году

Россияне в 2021 году потратили больше всего денег на ремонт, технику и медицину, при этом часто всего сумма одной крупной покупки достигала 10-20 тысяч рублей, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Согласно исследованию сервиса «Работа.ру», 23% опрошенных заявили, что в прошлом году много тратились на ремонт. По 22% респондентов потратились на технику и гаджеты или на медицинские услуги, сообщает РИА «Новости».

Кроме того, 16% опрошенных рассказали, что больше всего платили за квартиру или дом, а 15% — за путешествия. Около 13% участников опроса отметили, что в прошедшем году потратились на автомобиль, а 11% — на мебель.

Примерно 4% респондентов рассказали, что в прошлом году покупали дорогие ювелирные украшения, 3% — тратились на дачу, а 2% — на развлечения. При этом 14% опрошенных россиян рассказали, что 2021 год у них прошел без крупных трат.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за девять месяцев этого года россияне потратились на внутренний туризм больше, чем на 30% по сравнению с тем же периодом 2019 года. В период с января по конец сентября текущего года наши соотечественники, путешествуя по просторам РФ, оставили около 3,12 трлн рублей.