В Омской области подростки признались в убийстве семьи

Во время допросов подростки признали свою вину. Фото: СК РФ

Во время допросов подростки признали свою вину. Фото: СК РФ

Двое подростков, задержанные за убийство семьи из трех человек в Омской области, признали свою вину, сообщает региональное управление СК.

Как считает следствие, 14-летняя девочка подговорила своего 17-летнего молодого человека убить ее мать и отчима, которые были против их отношений и из-за этого в семье были конфликты.

Далее подросток убил мать и отчима, а также 10-летнюю девочку-инвалида, за которой его подруга не хотела ухаживать. В СК указали, что после случившегося 14-летняя девочка взяла с собой шестилетнего брата и пошла к соседям, сообщив, что ее семью убил неизвестный мужчинам, а после назвала полицейским его ложные приметы.

Правоохранители искали этого незнакомца больше суток, но в итоге выяснили, что девочка скрывала обстоятельства убийства семьи и самого злоумышленника.

Во время допросов подростки признали свою вину, 17-летний предполагаемый преступник рассказал подробности случившегося и выдал следствию улики — нож, которым была убита семья, и окровавленную одежду, в которой совершил преступление.

По данным ТАСС, 14-летняя девушка рассказала своему молодому человеку, что отчим домогался ее, из-за чего парень решился на убийство мужчины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Омской области зарезали отца, мать и 10-летнюю девочку-инвалида.