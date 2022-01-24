В Красносельском районе задержан мужчина по подозрению в убийстве пасынка

В Красносельском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства смерти мужчины.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 21 января в полицию обратилась женщина и рассказала о том, что в квартире на Петергофском шоссе обнаружен труп её сына.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. По предварительной информации, после совместного распития спиртных напитков произошёл конфликт между погибшим и отчимом, который толкнул пасынка, после чего тот упал и ударился головой об стенку. Подозреваемый задержан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что объеденный животными труп мужчины нашли в доме в Тосненском районе.