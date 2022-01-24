В Петербурге перестанут использовать реагенты при уборке снега

В Петербурге власти решили перейти на более экологичные способы уборки.
В городе больше не будут использовать реагенты, а снег перестанут сбрасывать в реки и каналы. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург«.
Теперь компаниям, ответственным за вывоз, невыгодно сбрасывать снег в реки и каналы: им за это не заплатят деньги.
«Ты можешь сбросить в реки, каналы, куда-то еще отвезти, но ты за это деньги не получишь. Как и за мусор. Не привез – не получил», — объяснил губернатор Александр Беглов в беседе с ТАСС.
Кроме того, город отказался от использования реагентов при уборке снега. По словам главы города, это помогло снизить заболеваемость по аллергии и астме в Северной столице.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что неубранный снег в Петербурге ставит бизнес маркетплейсов под угрозу.