В Петербурге перестанут использовать реагенты при уборке снега

В Петербурге откажутся от реагентов при уборке снега. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В Петербурге откажутся от реагентов при уборке снега. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В Петербурге власти решили перейти на более экологичные способы уборки.

В городе больше не будут использовать реагенты, а снег перестанут сбрасывать в реки и каналы. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург«.

Теперь компаниям, ответственным за вывоз, невыгодно сбрасывать снег в реки и каналы: им за это не заплатят деньги.

«Ты можешь сбросить в реки, каналы, куда-то еще отвезти, но ты за это деньги не получишь. Как и за мусор. Не привез – не получил», — объяснил губернатор Александр Беглов в беседе с ТАСС.

Кроме того, город отказался от использования реагентов при уборке снега. По словам главы города, это помогло снизить заболеваемость по аллергии и астме в Северной столице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что неубранный снег в Петербурге ставит бизнес маркетплейсов под угрозу.