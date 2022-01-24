Эпохальное событие: Сергей Перминов рассказал о реформе местного самоуправления в России

Сенатор Совфеда от Ленинградской области Сергей Перминов рассказал о грядущей реформе местного самоуправления.

Перминов рассказал об этом в беседе с Online47. По его словам, существует миф о том, что законопроект о переустройстве системы власти плохо обсудили. Однако, как отмечает сенатор, российские регионы не только подготовили свои отзывы, но и дополнили их предложениями.

К примеру, в Ставропольском крае указали на риски преобразования городских округов для сельского населения, поскольку это может повлечь изменение тарифа на потребляемые энергоресурсы с сельского на городской. Предложения поступали и из Якутии, Кавказа и регионов Центральной России.

Более того, если законопроект примут в первом чтении 26 января, то во втором чтении можно будет внести корректировки и поправки.

А вот разговоры о будущих сокращениях Перминов назвал реальностью. Во многих случаях депутатов можно будет заменить цифровыми сервисами, что позволит сэкономить средства.

Следующим мифом он назвал предполагаемую узурпацию власти главами регионов на местах.

«У губернатора должно быть право принимать оперативные кадровые решения не потому, что он узурпатор или местный князь – вовсе нет. Просто сейчас во всех отношениях глав регионов есть чётко выстроенная система коэффициентов полезной эффективности. Оценка управленческих команд происходит один раз в год, но есть и промежуточные KPI», — отметил Перминов.

Показатели эффективности затрагивают все блоки: социальные, экономические, строительные, жилищные и внутриполитические.

У властей есть масштабные задачи, программы и проекты, по которым очень четко прослеживаются сроки исполнения, качество и результат, заявил сенатор.

«Сколько раз мы с Александром Юрьевичем Дрозденко, когда я занимался вопросами внутренней политики, вынуждены были растолковывать нерадивым руководителям районов, как нужно работать. <…> Растолковывать, что нельзя создавать для их реализации какие-то свои фирмёшки с родственниками. Что это проекты не ради процесса, а ради конкретного результата», — рассказал Перминов, отметив, что эти чиновники все равно теряли свои должности.

Он добавил, что регионы уже должны готовиться к переустройству системы самоуправления и созданию проектных офисов. По его словам, заниматься назначением глав этих офисов будут местные власти.

Перминов также подчеркнул важность проведения огромной разъяснительной кампании для населения, чтобы люди избавились от всех страхов по поводу изменений, грядущих вместе с реформой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Перминов заявил, что реформа местного самоуправления в России выстрадана и необходима.