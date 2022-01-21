Перминов: реформа местного самоуправления в России выстрадана и необходима

Перминов: реформа местного самоуправления в России выстрадана и необходима
Реформа местного самоуправления в России выстрадана и необходима. Фото: пресс-служба Перминова

Уже 26 января в первом чтении Госдума может принять реформу местного самоуправления. По мнению сенатора от Ленобласти, заместителя председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергея Перминова, этот закон очень важен и буквально «выстрадан».

Такое мнение Перминова основано на том, что он уже неоднократно сталкивался с проблемами организации власти в регионе. Он считает, что новый закон поможет создать более подходящую систему управления регионами России и муниципалитетами. Своими мыслями сенатор поделился в интервью с Online47.

«Такой эпохальный законопроект не рождается на голом месте. Учитывается исторический опыт и существующая практика, изучается опыт других стран и разных регионов», — отметил сенатор.

Перминов рассказал, что в 2012 году в Ленобласти пытались управлять регионом в рамках действующего законодательства, но по факту существующий закон №131 не дает региональному центру возможности принять быстрые решения и вовремя дать ответы на вопросы жителей районов и поселений. В связи с этим новая реформа местного самоуправления просто необходима.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Владимир Путин может провести послание к Федеральному собранию позже на несколько недель из-за омикрон-штамма.

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