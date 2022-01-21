Из-за «омикрона» Путин может направить свое обращение к Федеральному собранию позже

Из-за &#171;омикрона&#187; Путин может направить свое обращение к Федеральному собранию позже
Путин может послать свое обращение к Федеральному собранию позже. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Послание президента России к Федеральному собранию может быть перенесено на несколько недель из-за распространения омикрон-штамма.

Владимир Путин может обратиться к Федеральному собранию лично позже, что связано с господством «омикрона». Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отмечают РИА Новости.

Так отмечается, что темпы распространения коронавируса будут приниматься во внимание в Кремле. До сих пор Путин остается на комбинированном режиме работы, поэтому предпочтительно минимизировать большие публичные мероприятия.

Еще в декабре 2021 года уточнялось, что число тех, кто будет присутствовать на послании президента России Федеральному собранию будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что президент России допустил новые вспышки заболеваемости COVID-19 в России.

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