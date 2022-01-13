Путин дал России две недели подготовки к новому удару пандемии коронавируса

Путин дал России две недели подготовки к новому удару пандемии коронавируса
Владимир Путин дал кабинету министров две недели на то, чтобы быть готовыми к новой волне заболеваний. Фото: сайт Президента России

Президент России Владимир Путин допустил новые вспышки заболеваемости COVID-19 в России.

Российский лидер поручил подготовить комплекс мер, который мог бы быть направлен на борьбу с распространением инфекции. У кабинета министров на это есть две недели.

«Нужна мобилизация учреждений разного рода — и федеральных учреждений, и региональных, местных, отраслевых», — приводит слова президента ТАСС.

При этом Путин отметил, что есть вещи, на которые никак нельзя повлиять. Речь идет об общении людей и поездках за рубеж.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Российской Федерации при мониторинге установлено 103 случая заражения новой вариацией коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора. Низкие показатели заболеваемости COVID-19 в России, по сравнению с Европой и Соединенными Штатами, объясняются легкостью перенесения заболевания, а также более поздним завершением праздников в РФ.

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