В Петербурге инвалид отсудила у Смольного полмиллиона, потраченные на лекарства

Суд встал на сторону женщины и взыскал с комздрава полную сумму, потраченную на препарат. Фото: pixabay

Суд встал на сторону женщины и взыскал с комздрава полную сумму, потраченную на препарат. Фото: pixabay

В Петербурге суд взыскал с комитета по здравоохранению более 500 тысяч рублей в пользу местной жительницы, которая покупала жизненно-необходимый препарат на свои деньги.

Как сообщила объединенная пресс-служба городских судов, петербурженка является инвалидом первой группы, в мае прошлого года ей пришлось самостоятельно купить препарат за 498,5 тысячи рублей, поскольку он отсутствовал в аптеке, где его должны были выдать бесплатно.

Суд встал на сторону женщины и взыскал с комздрава полную сумму, потраченную на препарат, а также 5000 рублей в качестве компенсации морального вреда и 8000 рублей на судебные расходы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка отсудила у Смольного полмиллиона, потраченные на лекарства.