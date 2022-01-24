«Выше не будет»: эксперты рассказали, почему индексация пенсий не поднимется выше 8,6%

Пожилым жителям России раскрыли карты: ждать индексации выше 8,6% не придется, потому что, вероятнее всего, если бы ее захотели увеличить, то это имело бы негативные последствия.

Эксперты рассказали, почему процент индексации страховых и военных пенсий остановился на 8,6%. По мнению экспертов большее повышение пенсий скажется и на росте инфляции. Об этом пишет PRIMPRESS.

Уже с февраля в Российской Федерации установится повышенная индексация нескольких направлений пенсионных выплат. По сравнению с прошлогодними показателями на 8,6% вырастут страховые пенсии и выплаты тем группам, которые получают деньги по линии Минобороны или правоохранительных ведомств.

Показатель индексации остановился на 8,6% из-за повышенной инфляции в конце 2021 года. Однако, даже несмотря на увеличение выплат многие пожилые россияне не довольны: им едва хватает, чтобы купить необходимые продукты, а уж о достойной жизни и говорить не приходится. Пенсионеры отмечают, что цены на продукты в магазинах выросли и продолжают расти до сих пор.

Как оказалось, есть объяснение тому, почему процент индексации оказался на уровне 8,6%, но никак не выше. Депутат Госдумы Андрей Исаев заявил, что в случае повышения пенсий более, чем до того уровня, до которого это было сделано, появятся сильные негативные последствия. По его мнению, власть не может и не должна повышать пенсии выше.

Исаев отметил, что слишком резкое увеличение социальных выплат могло повлечь за собой еще большее увеличение процента инфляции в России. Он подчеркнул, что в настоящее время это негативно отразится на самых уязвимых слоях населения.

В некоторых российских регионах уровень инфляции по итогам минувшего 2021 года оказался настолько низким, что уступил общим подсчетам по стране. В этом случае пожилые россияне могут рассчитывать на улучшение своих условий хотя бы в некоторой мере. Например, в Томской области, где по итогам года, как сообщает Росстат, цены выросли лишь на 7,8%. Но есть также и те, кто оказался в диаметрально противоположной ситуации. В таком случае некоторые могут остаться даже в минусе с такой индексацией.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сниженные пенсии будут и дальше, весь 2022 год. Снижение затронет пять категорий пенсионеров и тех, кто получал ежемесячные выплаты от ПФР.