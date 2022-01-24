Пять категорий пенсионеров, которым снизят пенсии в феврале 2022 года

Ирина Сивакова, бывший юрист ПФР, рассказала, что некоторые россияне получат в феврале выплаты меньше, чем в предыдущем месяце. Сниженные пенсии будут и дальше, весь 2022 год. Снижение затронет пять категорий пенсионеров и тех, кто получал ежемесячные выплаты от Пенсионного фонда.

Тем, кто получает пенсию по потере кормильца, лучше внимательно следить за количеством человек, получающих выплаты за скончавшегося родственника. По закону, эта категория выплат рассчитывается на основании размера пенсии умершего. Иждивенцы, получившие пенсию сразу, и те, кто обратился потом, получат перерасчет суммы на двоих и более получателей. Количество денег, получаемое каждым иждивенцем, ожидаемо уменьшится, сообщает URA.RU.

Люди, которые получают выплаты по инвалидности более 10 лет и достигли в этом году пенсионного возраста, тоже получат меньше денег. Закон в данном случае однозначен: размер выплат пенсий по старости может быть меньше «инвалидных».

Понижение регионального коэффициента при переезде важно учитывать только в том случае, если суммарный трудовой страж для районов Крайнего Севера равен или превышает 15 лет. Для территорий, приравненным к условиям Крайнего Севера, трудовой страж еще выше – 20 лет.

Если человек, не выработавший такого трудового стажа, переезжает из этих территорий, то пенсию пересчитают с учетом местных коэффициентов, которые значительно ниже в большинстве регионов. То же касается и всех других регионов, в которых суммы коэффициента отличаются. Тем, кто выработал полный стаж в 15 и 20 лет соответственно, пенсии понижены не будут: все «северные» останутся в полном объеме.

Пенсия по потере кормильца отменяется для детей-сирот, достигших совершеннолетия. Но в случае, если молодой россиянин поступит в образовательное учреждение на бюджетное место и будет учиться на дневном отделении, часть выплаты все же останется, хоть и в сильно уменьшенном размере.

Оформившие вид на жительство в других странах и одновременно получающие минимальную пенсию в России граждане лишаются социальных выплат в Российской Федерации. Уехавшим из России пенсию, естественно, снизят.