Психиатрическая больница им. Скворцова-Степанова становится «ковидной»

Психиатрическая больница им. Скворцова-Степанова становится &#171;ковидной&#187;
В больнице развернут 50 коек для больных коронавирусом. Фото: Baltphoto

Перепрофилированы 50 коек Городской психиатрической больницы №3 имени Скворцова- Степанова, теперь они будут предназначаться для больных новой коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Комитет по здравоохранению Петербурга в понедельник, 24 января.

«В Петербурге перепрофилированы в инфекционные дополнительные 50 коек в Городской психиатрической больнице №3 им. Скворцова- Степанова» — говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в 2022 году более 3 млрд 446 млн рублей направят на софинансирование бесплатной высокотехнологичной медицинской помощи в Петербурге.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что поликлиники Петербурга начнут принимать пациентов с легкой формой ОРВИ и подозрением на COVID-19 через отдельные входы. В список попали не все медучреждения.

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