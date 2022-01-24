Психиатрическая больница им. Скворцова-Степанова становится «ковидной»

В больнице развернут 50 коек для больных коронавирусом. Фото: Baltphoto

В больнице развернут 50 коек для больных коронавирусом. Фото: Baltphoto

Перепрофилированы 50 коек Городской психиатрической больницы №3 имени Скворцова- Степанова, теперь они будут предназначаться для больных новой коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Комитет по здравоохранению Петербурга в понедельник, 24 января.

«В Петербурге перепрофилированы в инфекционные дополнительные 50 коек в Городской психиатрической больнице №3 им. Скворцова- Степанова» — говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в 2022 году более 3 млрд 446 млн рублей направят на софинансирование бесплатной высокотехнологичной медицинской помощи в Петербурге.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что поликлиники Петербурга начнут принимать пациентов с легкой формой ОРВИ и подозрением на COVID-19 через отдельные входы. В список попали не все медучреждения.