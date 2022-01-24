Главная елка на Дворцовой площади прощается с петербуржцами

Новогодние праздники позади, поэтому главная ель Северной столицы, установленная на Дворцовой площади, покидает город.

У главного символа Нового года уже отключили гирлянду, продолжают снимать нарядные игрушки. Демонтаж петербургской красавицы начался с 24 на 25 января.

Примерно в полночь на Дворцовую площадь подъехала техника с подъемными стрелами. Рабочие аккуратно по одной стали снимать и складывать игрушки. Вскоре погасла и новогодняя гирлянда.

Полностью «разгрузить» ель получится лишь через несколько дней. Когда украшения снимут, то рабочие отпилят ветки, которые пойдут в питомники для животных. Потом будет распилен и ствол. Как и в прошлом году он пойдет на изготовление часов. Выйдет порядка 20 экземпляров. Все они отправятся в детские социальные учреждения.

Это случится уже весной. Сначала дереву нужно время, чтобы высохнуть и приобрести форму, из которой можно создавать заготовки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам рассказали, как разбогатеть с помощью игрушек.