В феврале россиянам вместе с пенсией придет доплата от ПФР

В феврале россиянам вместе с пенсией придет доплата от ПФР
Доплату начислят без заявлений вместе с обычной пенсией. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

В Пенсионном фонде РФ рассказали о доплате, которую смогут получить многие граждане вместе со своими пенсионными выплатами в феврале. Дополнительные деньги начислят автоматически.

В ПФР заявили, что доплата достанется неработающим пенсионерам, которые получают страховые пенсии. Речь идет о прибавке, которую сделают в связи с индексацией пенсий на 8,6%. Госдума приняла соответствующий законопроект в трех чтениях.

По словам специалистов, повышенные пенсии придут россиянам уже в феврале. Доплату начислят без заявлений вместе с обычной пенсией.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пенсионеров в России ждет новый налог с 1 февраля. До начала февраля все кредитные организации в РФ соберут данные о таких клиентах и передадут их налоговой службе. После этого россиянам выставят счета.

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