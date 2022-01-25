В феврале россиянам вместе с пенсией придет доплата от ПФР

В Пенсионном фонде РФ рассказали о доплате, которую смогут получить многие граждане вместе со своими пенсионными выплатами в феврале. Дополнительные деньги начислят автоматически.

В ПФР заявили, что доплата достанется неработающим пенсионерам, которые получают страховые пенсии. Речь идет о прибавке, которую сделают в связи с индексацией пенсий на 8,6%. Госдума приняла соответствующий законопроект в трех чтениях.

По словам специалистов, повышенные пенсии придут россиянам уже в феврале. Доплату начислят без заявлений вместе с обычной пенсией.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пенсионеров в России ждет новый налог с 1 февраля. До начала февраля все кредитные организации в РФ соберут данные о таких клиентах и передадут их налоговой службе. После этого россиянам выставят счета.