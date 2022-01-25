Химиотерапевт назвал «утренние» симптомы рака

Страдающий от усталости и апатии по утрам человек в ближайшее время может узнать, что у него раковая опухоль.

Об этом предупредил химиотерапевт Андрей Базылев. Врач рассказал «Пятому каналу«, что с такими симптомами нужно обязательно обратиться к врачу, поскольку они могут говорить об онкологическом заболевании.

Как отмечает химиотерапевт, утренние усталость и апатия однозначно указывают на нарушение работы организма, поэтому нужно выявить причину и устранить ее.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что стало известно о «скрытых» симптомах омикрон-штамма. «Омикрон» отличается тем, что при нем могут быть признаки, которые можно списать на другие недуги. В Национальной системе здравоохранения Великобритании (NHS) заявили, что у зараженного «омикроном» пациента проявляется широкий спектр симптомов, похожих на обычную простуду.