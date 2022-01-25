Стало известно о «скрытых» симптомах омикрон-штамма

Стало известно о &#171;скрытых&#187; симптомах омикрон-штамма
"Омикрон" отличается тем, что при нем могут быть признаки, которые можно списать на другие недуги. Фото: pexels

Британские медики рассказали о четырех «скрытых» симптомах нового штамма коронавируса «омикрон», которые могут принять за другие болезни.

В Национальной системе здравоохранения Великобритании (NHS) заявили, что у зараженного «омикроном» пациента проявляется широкий спектр симптомов, похожих на обычную простуду. Об этом пишет газета The Sun.

«Омикрон» отличается тем, что при нем могут быть признаки, которые можно списать на другие недуги. Например, заболевшие новым штаммом люди зачастую жалуются на усталость и переутомление. Другим симптомом называют ломоту и боли в мышцах.

Кроме того, с другими факторами путают и потерю аппетита, которая встречается также при «дельте». Еще одним, но более редким симптомом является тошнота.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что инфекционист объяснил, как отличить «дельту» от «омикрона».

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