Массовый блэкаут в Центральной Азии: что известно на данный час

Причиной массового отключения электроснабжения в Центральной Азии назван сбой, который произошел из-за аварии на сетях Казахстана. В результате почти по всему Казахстану, Узбекистану и Киргизии люди лишились света и воды.

Как стало известно произошло аварийное разделение транзита «Север — Восток — Юг Казахстана». Объем ограничений составил около 1 500 МВт. Казахстанский оператор отмечает, что около 10 часов утра из-за «значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии» случился слишком сильный наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ.

По итогу из-за того, что было обесточено множество городов в южном Казахстане, по всему Узбекистану и Киргизии остановилась работа аэропортов, трудности возникли в больницах, на дорогах. Люди лишились питьевой воды, отопления и канализации. Об этом пишут РИА Новости.

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