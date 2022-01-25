Массовый блэкаут в Центральной Азии: что известно на данный час

Причиной массового отключения электроснабжения в Центральной Азии назван сбой, который произошел из-за аварии на сетях Казахстана. В результате почти по всему Казахстану, Узбекистану и Киргизии люди лишились света и воды.
Как стало известно произошло аварийное разделение транзита «Север — Восток — Юг Казахстана». Объем ограничений составил около 1 500 МВт. Казахстанский оператор отмечает, что около 10 часов утра из-за «значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии» случился слишком сильный наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ.
По итогу из-за того, что было обесточено множество городов в южном Казахстане, по всему Узбекистану и Киргизии остановилась работа аэропортов, трудности возникли в больницах, на дорогах. Люди лишились питьевой воды, отопления и канализации. Об этом пишут РИА Новости.
На данный час известно, что:
В Ташкенте из-за отключения электроэнергии остановили работу аэропорта и метро, отключили светофоры. К жителям обратились с просьбой не выезжать по делам на личном транспорте без срочной надобности.
Весь Узбекистан из-за отключений насосных станций лишился отопления, канализации и питьевого водоснабжения.
В Бишкеке работа аэропорта осуществляется не в полном режиме, отключены насосные станции, которые подают воду в дома. Аналогично Ташкенту здесь не работают светофоры, встречаются отключения также в Оше и других городах.
В Южном Казахстане отключение электроэнергии встретилось в Алма-Ате, Шымкенте, Тарасе, Туркестанской области и прилегающих районах.
В Киргизии, по информации Минздрава страны, больницы подключены к генераторам, «красные зоны» перешли на использование жидкого кислорода. Также, возникли проблемы с сотовой связью и интернетом.
«Интерфакс» уточнил, что Таджикистан авария не затронула, так как энергосистема страны еще не успела полностью подключиться к энергетическому кольцу Центральной Азии. Об этом издание пишет со ссылкой на начальника пресс-центра национального энергетического холдинга ОАХК «Барки Точик» Нозирджона Ёдгори.
В Киргизии началось постепенное восстановление электроснабжения. Энергетические компании начали поэтапно подключать потребителей в обход объединенного энергетического кольца Центральной Азии. Вероятно, работы займут несколько часов. В Узбекистане, в свою очередь, принимаются меры по запуску каждой ТЭС в отдельности, происходит поэтапное подключение сетей.