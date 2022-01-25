Массовый блэкаут в Центральной Азии: что известно на данный час

Массовый блэкаут в Центральной Азии: что известно на данный час
Массовый блэкаут в Центральной Азии: что известно на данный час. Фото: pixabay

Причиной массового отключения электроснабжения в Центральной Азии назван сбой, который произошел из-за аварии на сетях Казахстана. В результате почти по всему Казахстану, Узбекистану и Киргизии люди лишились света и воды.

Как стало известно произошло аварийное разделение транзита «Север — Восток — Юг Казахстана». Объем ограничений составил около 1 500 МВт. Казахстанский оператор отмечает, что около 10 часов утра из-за «значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии» случился слишком сильный наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ.

По итогу из-за того, что было обесточено множество городов в южном Казахстане, по всему Узбекистану и Киргизии остановилась работа аэропортов, трудности возникли в больницах, на дорогах. Люди лишились питьевой воды, отопления и канализации. Об этом пишут РИА Новости.

На данный час известно, что:

В Ташкенте из-за отключения электроэнергии остановили работу аэропорта и метро, отключили светофоры. К жителям обратились с просьбой не выезжать по делам на личном транспорте без срочной надобности.

Весь Узбекистан из-за отключений насосных станций лишился отопления, канализации и питьевого водоснабжения.

В Бишкеке работа аэропорта осуществляется не в полном режиме, отключены насосные станции, которые подают воду в дома. Аналогично Ташкенту здесь не работают светофоры, встречаются отключения также в Оше и других городах.

В Южном Казахстане отключение электроэнергии встретилось в Алма-Ате, Шымкенте, Тарасе, Туркестанской области и прилегающих районах.

В Киргизии, по информации Минздрава страны, больницы подключены к генераторам, «красные зоны» перешли на использование жидкого кислорода. Также, возникли проблемы с сотовой связью и интернетом.

«Интерфакс» уточнил, что Таджикистан авария не затронула, так как энергосистема страны еще не успела полностью подключиться к энергетическому кольцу Центральной Азии. Об этом издание пишет со ссылкой на начальника пресс-центра национального энергетического холдинга ОАХК «Барки Точик» Нозирджона Ёдгори.

В Киргизии началось постепенное восстановление электроснабжения. Энергетические компании начали поэтапно подключать потребителей в обход объединенного энергетического кольца Центральной Азии. Вероятно, работы займут несколько часов. В Узбекистане, в свою очередь, принимаются меры по запуску каждой ТЭС в отдельности, происходит поэтапное подключение сетей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что блэкаут коснулся узбекского горнолыжного курорта Амирсой, где туристы буквально зависли над горами. Отмечается, что сейчас работа канатной дороги восстановлена.

авария Водоснабжение казахстан массовый блэкаут Россия электроснабжение


 

Новости партнеров
Пенсионеры России получат по 6 тысяч до конца января
Пенсионеры России получат по 6 тысяч до конца января
Нырнула в прорубь и исчезла на глазах детей: водолазы почти сутки ищут тело утонувшей в купели на Оредеже женщины
Нырнула в прорубь и исчезла на глазах детей: водолазы почти сутки ищут тело утонувшей в купели на Оредеже женщины
Мишустин раскритиковал правительство Петербурга за отсутствие внимания к вопросам жителей о COVID-19
Мишустин раскритиковал правительство Петербурга за отсутствие внимания к вопросам жителей о COVID-19
Счастливый Прилучный отдохнул в Дубае с бывшей женой Агатой Муцениеце, но идиллию испортила Карпович
Счастливый Прилучный отдохнул в Дубае с бывшей женой Агатой Муцениеце, но идиллию испортила Карпович
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Массовый блэкаут в Центральной Азии: что известно на данный час
Сбитая электричкой в Стрельне женщина сбежала от медиков
В России за сутки коронавирусом заразились 67,8 тысячи человек
В Петербурге умерли еще 58 пациентов с коронавирусом
В Ленобласти коронавирусом заразились еще 809 человек
COVID-19 за сутки заразились 9,7 тысячи петербуржцев
В России хотят использовать пенсионные накопления для покупки жилья
«Ни воды, ни электричества»: в Центральной Азии введен массовый блэкаут