«Ни воды, ни электричества»: в Центральной Азии введен массовый блэкаут

&#171;Ни воды, ни электричества&#187;: в Центральной Азии введен массовый блэкаут
В Центральной Азии введен массовый блэкаут. Фото: pixabay

Ряд стран Центральной Азии остались без электричества и воды, предположительно, из-за аварии в Казахстане.

В частности проблема коснулась Киргизию, Узбекистан и Казахстан. Крупный сбой в энергосистеме повлек за собой остановку работы аэропортов, а также приостановил работу отопления, канализации и питьевого водоснабжения. Об этом пишут «РИА Новости».

Из-за сбоя пострадали больницы, где сейчас в красных зонах после перебоя со светом перешли на жидкий кислород. Больницы Узбекистана переведены на дополнительные источники питания, но долго работать в таком режиме будет трудно. Беда коснулась узбекского горнолыжного курорта Амирсой, где туристы буквально зависли над горами. Отмечается, что сейчас работа канатной дороги восстановлена.

Причиной блэкаута, как заявляется, стало то, что произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ из-за дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии. Объем ограничений составил около 1 500 мегаватт.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что координационный штаб протестов в Казахстане находится в Киеве, заявил экс-руководитель казахстанского БТА Банка Мухтар Аблязов.

Водоснабжение казахстан Россия Центральная Азия электроэнергия


 

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