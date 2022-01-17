Банкир Аблязов заявил, что протестами в Казахстане управляли из Украины

Аблязов заявил, что работа центра координации была активирована сразу после первых протестных акций в Казахстане. Фото: скриншот видео Youtube

Аблязов заявил, что работа центра координации была активирована сразу после первых протестных акций в Казахстане. Фото: скриншот видео Youtube

Сбежавший за границу экс-руководитель казахстанского БТА Банка Мухтар Аблязов заявил, что координационный штаб протестов в Казахстане находится в Киеве.

«У нас организационный штаб, — точнее говоря, он назывался «координационный штаб «Демократические выборы Казахстана» — находится в Киеве», — рассказал банкир.

Аблязов заявил в беседе с РИА Новости, что работа центра координации была активирована сразу после первых протестных акций в Казахстане. По его словам, участники протестов звонили в этот штаб, где им рекомендовали придерживаться выработанному алгоритму.

Как отмечает банкир, этот алгоритм предполагает захват административных зданий, но при этом призывает протестовать мирно и бороться с мародерами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в результате массовых беспорядков в Казахстане погибли 225 человек.