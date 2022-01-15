В результате массовых беспорядков в Казахстане погибли 225 человек

Около 225 человек погибших и 4,5 тысячи пострадавших насчитали в ходе массовых беспорядков в Казахстане.
Жертвами погрома в стране стало более четырех с половиной тысяч человек. Количество людей было подсчитано 15 января, в субботу, на брифинге. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на начальника службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Казахстана Серика Шалабаева.
Шалабаев уточнил, что известно о 225 погибших, из которых 19 человек были полицейскими и военнослужащими. Также, директор департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения Асель Артакшинова рассказала, что 175 человек из общего количества погибших скончались в медицинских учреждениях.
Протесты в Казахстане начались 2 января из-за резкого повышения цен на газ для автомобилей. Уже к 5 января в Казахстане митинги переросли в массовые беспорядки.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что во время беспорядков в Жамбылской области Казахстана погибла россиянка.