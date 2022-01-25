Комитет Совфеда по социальной политике поддержал законопроект об индексации пенсий на 8,6%

Комитет Совфеда по социальной политике поддержал законопроект об индексации пенсий на 8,6%
Комитет на заседании 25 января рекомендовал верхней палате парламента одобрить законопроект об индексации пенсий неработающих граждан на 8,6%. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Профильный комитет Совета Федерации по социальной политике поддержал поправки об индексации пенсий на 8,6%.

Комитет на заседании 25 января рекомендовал верхней палате парламента одобрить законопроект об индексации пенсий неработающих граждан на 8,6% с 1 января 2022 года.

Ранее Госдума приняла в трех чтениях соответствующие поправки. Совфед планирует рассмотреть законопроект на заседании в среду, 26 января.

Средний размер прибавки к страховой пенсии после индексации на 8,6% составит 1,5 тысячи рублей, сообщала зампред комитета

Совфеда по соцполитике Елена Бибикова. С ее слов, пенсионеры получат пенсии в новом размере уже в феврале. Кроме того, в феврале гражданам придет и компенсация за январь с учетом доиндексации.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что эксперты рассказали, почему индексация пенсий не поднимется выше 8,6%.

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