Социальная защита переведет некоторым россиянам по 6200 рублей 25-26 января

На пособия и выплаты могут рассчитывать те, кто не получал из в декабре. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

На пособия и выплаты могут рассчитывать те, кто не получал из в декабре. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

26 января на карты отдельные категорий россиян поступят средства от службы социальной защиты населения. Коснется это всех регионов Российской Федерации. На пособия и выплаты могут рассчитывать те, кто не получал их в декабре.

Региональные власти заверили семьи с детьми, что все полагающиеся по закону выплаты будут произведены в полном объеме. Многие родители, воспитывающие детей в возрасте от 3 до 7 лет, неоднократно спрашивали власти регионов и органы социальной защиты о сроках выплат, пока что не поступивших на счета и банковские карточки граждан. Хотя некоторые выплаты россияне получили в последнем месяце прошлого года.

Недопонимание произошло из-за того, что некоторая часть пособий были переведены в декабре 2021 года досрочно. Такие выплаты получили беременные в трудном жизненном положении и родители-одиночки, воспитывающие несовершеннолетних детей.

Однако «детские» пособия на маленьких россиян от 3 до 7 лет в декабре не выплачивали. Эти деньги будут переведены на карты россиян только сейчас, в январе. Также в срок до 26 января на карты зачислят:

Выплаты на рождение первого ребенка и третьего малыша в семье

Пособия на дополнительное питание беременным женщинам и кормящим матерям

Компенсации стоимости проезда из села в центральные районные больницы и поликлиники на лечение.

Детские выплаты на детей от трех до семи лет получают граждане России, чей суммарный средний доход на члена семьи ниже или равен прожиточному минимуму. В каждом регионе Российской Федерации минимальный прожиточный минимум высчитывается отдельно и сильно разнится. Базовый вариант выплаты на детей дошкольного возраста составляет половину детского прожиточного минимума и также зависит от региональных коэффициентов. В целом по стране эта сумма получается примерно в 6 137 рублей, местами больше и доходит почти до семи тысяч рублей. Выплата перечисляется на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет.