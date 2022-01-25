Актер Александр Половцев об уборке снега в Петербурге: «То, что происходит в последние годы, — это ужасно»

Заслуженный артист РФ Александр Половцев, известный по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», снимавшийся в фильме «Бакенбарды» и многих других, раскритиковал уборку снега в Петербурге. По его мнению, то, что сейчас происходит, — это «неуважение к жителям нашего города, к городу, который пережил больше, чем все остальные, ну и к гостям нашего города».

«Куда девается уборочная техника? Если мало бюджета, значит попросите еще бюджет, купите еще техники. Где эти люди, которые должны это делать и убирать? Мне, честно говоря, стыдно, и все эти отговорки и показательные снимки, когда он (губернатор Петербурга Александр Беглов – прим. ред.) в туфельках убирал снег лопатой – это не к лицу губернатору», — считает Александр Половцев.

«По-моему, в прошлом или позапрошлом году, когда снега было мало, поэтому как-то повезло. Поэтому если происходит это ежегодно, значит надо или менять губернатора, или что-то делать, я не знаю. Другого выхода нет, — отметил артист. — Ну так нельзя – и люди калечатся, и скользко, и не пройти по тротуарам. Я еще на Васильевский остров ездил до Нового года и после Нового года. На этих линиях всех не припарковаться. Люди идут за ручку, пожилых людей жалко. Это невозможно и стыдно, такого не должно быть».

«То, что происходит в последние годы, — это ужасно, потому что зима приходит неожиданно, снег вдруг выпадает неожиданно и что происходит – непонятно. В первый год правления нашего губернатора, я помню, он был еще временно исполняющим обязанности, — это был тихий ужас. Ко мне приезжали гости из других городов. Они говорили: «А что у вас происходит?» Если вы помните, в центре, на улице Рубинштейна, было ничего не убрано. Ну если ты ратуешь за город, ну тогда сядь в машину, съезди по более проблематичным районам, собери глав администраций и дай им поручение убрать в такой-то срок. Нет – заявление на стол», — сказал Половцев.

Напомним, недавно певец Сергей Шнуров выпустил клип о плохой уборке города. Только после этого Смольный наконец извинился перед жителями города, к вопросу подключилась прокуратура.