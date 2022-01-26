Норвежские ученые предостерегли, что посуда из пластика может привести к ожирению

Норвежские ученые предостерегли, что посуда из пластика может привести к ожирению
Норвежские ученые предостерегли, что посуда из пластика может привести к ожирению. Фото: pixabay

Биологи из Норвегии выяснили, что посуда из полимеров приводит к ожирению.

Такой вывод был сделан путем анализа связи между пищевым потреблением и использованием пластика во всем мире. Кроме того, был проведен специальный химический анализ. Об этом пишет издание Environmental Science & Technology.

В опубликованной статье ученых уточняется, что в 2019 году количество страдающих ожирением людей на Земле составило 2 млрд человек. Это в 3 раза больше по сравнению с 1975-м годом. По мнению экспертов, причина ожирения кроется в использовании пищевого пластика.

Было изучено более 55 тысяч молекул, содержащихся в пластиковой посуде. По итогам исследования стало ясно, что среди изученных образцов есть 11 соединений, которые нарушают обмен веществ в организме, что приводит к проблемам с метаболизмом.

Отмечается, что вредные вещества уже были ограничены в промышленном производстве, но влияние пластика на людей изменилось.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что специалисты доказали губительное влияние пластика на развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

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