На месте горевшей «Невской мануфактуры» предложили создать музей блокады Ленинграда

На месте горевшей &#171;Невской мануфактуры&#187; предложили создать музей блокады Ленинграда
Борьба с огнем, охватившим территорию "Невской мануфактуры" 12 апреля. Фото: Gazeta.SPb

27 января отмечается День полного снятия блокады Ленинграда. Петербуржцы чтят память подвига, совершенного ленинградцами 78 лет назад. Популярный блогер Екатерина Стаценко выступила с предложением создать на месте горевшей «Невской мануфактуры» музей блокады Ленинграда.

Блогер написала на своей странице в Instagram, что во время блокады на предприятии, находившемся в здании «Невской мануфактуры», работал отец поэтессы Ольги Берггольц. Он даже организовал там стационар для обессиленных работников. А сама поэтесса ходила на фабрику пешком. Этим тяжелым дням Берггольц посвятила стихотворение «Путь к отцу».

Стаценко заявила о необходимости восстановить «Невскую мануфактуру». Она рассказала, что в годы войны в результате обстрелов разрушило кровлю и верхний этаж главного корпуса, но восстановить здание смогли всего за три месяца.

Петербуржцы в комментариях поддержали инициативу создания музея блокады Ленинграда в здании поврежденном огнем фабрики. Они отмечают, что история не должна быть забытой.

Как сообщает «МК», в 2014 году в Петербурге говорили о планах построить новое здание музея обороны и блокады Ленинграда. Его хотели разместить на Смольной набережной, проект оценили в 2 млрд рублей.

Новый музей должен был открыться к 2019 году, однако за год до этого конкурс на проектно-изыскательные работы отменили. Музей было решено оставить на прежнем месте и расширить в здании на Соляном переулке.

После пожара на «Невской мануфактуре» прошло уже девять месяцев. Однако с восстановлением объекта не торопятся.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что зданию горевшей «Невской мануфактуры» требуется незамедлительный ремонт.

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