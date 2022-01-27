На месте горевшей «Невской мануфактуры» предложили создать музей блокады Ленинграда

27 января отмечается День полного снятия блокады Ленинграда. Петербуржцы чтят память подвига, совершенного ленинградцами 78 лет назад. Популярный блогер Екатерина Стаценко выступила с предложением создать на месте горевшей «Невской мануфактуры» музей блокады Ленинграда.

Блогер написала на своей странице в Instagram, что во время блокады на предприятии, находившемся в здании «Невской мануфактуры», работал отец поэтессы Ольги Берггольц. Он даже организовал там стационар для обессиленных работников. А сама поэтесса ходила на фабрику пешком. Этим тяжелым дням Берггольц посвятила стихотворение «Путь к отцу».

Стаценко заявила о необходимости восстановить «Невскую мануфактуру». Она рассказала, что в годы войны в результате обстрелов разрушило кровлю и верхний этаж главного корпуса, но восстановить здание смогли всего за три месяца.

Петербуржцы в комментариях поддержали инициативу создания музея блокады Ленинграда в здании поврежденном огнем фабрики. Они отмечают, что история не должна быть забытой.

Как сообщает «МК», в 2014 году в Петербурге говорили о планах построить новое здание музея обороны и блокады Ленинграда. Его хотели разместить на Смольной набережной, проект оценили в 2 млрд рублей.

Новый музей должен был открыться к 2019 году, однако за год до этого конкурс на проектно-изыскательные работы отменили. Музей было решено оставить на прежнем месте и расширить в здании на Соляном переулке.

После пожара на «Невской мануфактуре» прошло уже девять месяцев. Однако с восстановлением объекта не торопятся.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что зданию горевшей «Невской мануфактуры» требуется незамедлительный ремонт.