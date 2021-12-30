Зданию горевшей «Невской мануфактуры» требуется незамедлительный ремонт

Сейчас территория огорожена и круглосуточно находится под охраной. Фото: КГИОП

Сейчас территория огорожена и круглосуточно находится под охраной. Фото: КГИОП

Комитет по охране памятников Петербурга (КГИОП) бьет тревогу из-за состояния сгоревшей в апреле фабрики «Невская мануфактура». Как заявили в КГИОП, представляя первые итоги обследования мануфактуры, здания нуждаются в незамедлительном восстановлении.

Напомним, суд ранее приостанавливал работу предприятий «Невской мануфактуры» из-за грубых нарушений в работе систем пожаротушения и общей техники безопасности. Ранее компанию миллиардера Алексея Устаева, которому принадлежит здание Невской мануфактуры, уже привлекали к ответственности из-за обслуживания систем пожаротушения.

В ведомстве сообщили, что результатом пожара стало неудовлетворительное состояние объекта культурного наследия «Главный производственный корпус с водонапорной башней»: обрушена кровля, межэтажные перекрытия и частично фасад западного корпуса.

Сейчас территория огорожена и круглосуточно находится под охраной. Подрядчик ООО «ПСБ «Жилстрой» проводит на объекте научно-исследовательские работы для проведения противоаварийных работ.

Геодезический мониторинг объекта показал превышение допустимых параметров отклонений конструкций части стен и негативное влияние погоды на их сохранность.

На заседании в КГИОП предложено в первую очередь укрепить конструкции стен и укрыть их от осадков. Эксперты сошлись во мнении о необходимости незамедлительно приступить к противоаварийным работам. При будущем проектировании планируется предусмотреть возможность воссоздания утраченных частей здания с использованием исторического кирпича.

Владелец отметил, что разбирать здание не будет, а намерен максимально использовать сохранившиеся детали здания при восстановлении объекта.

Напомним, трагедия на Октябрьской набережной произошла 12 апреля 2021 года. Пожар на территории завода стал самым крупным со времен возгорания в гостинице «Ленинград» в 1991 году. Огонь охватил 10 тысяч «квадратов», на тушение у спасателей ушло 5 дней. Жертвой ЧП стал 30-летний пожарный Илья Белецкий, а двое его коллег в критическом состоянии попали в больницу.