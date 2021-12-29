33 несчастья: в структурах Устаева то пожары, то смерть постояльца отеля

33 несчастья: в структурах Устаева то пожары, то смерть постояльца отеля
Гостиница Санкт-Петербург. Фото: "Яндекс панорамы"

В Северной столице умер постоялец гостиницы «Санкт-Петербург». Ее бенефициаром считают миллиардера Алексея Устаева.

Сразу несколько несчастий случились у компаний Устаева, пишет МК в Питере. Сначала погорели два актива, еще одному угрожает пожар. В этот раз после заселения в гостиницу, связанную с Устаевым, скончался белорус. Стоит отметить, что произошло это прямо перед встречей в Петербурге белорусского лидера и Владимира Путина.

Напомним, что вот только, по весне, на Октябрьской набережной загорелось историческое здание Невской мануфактуры. Оно принадлежало миллиардеру Алексею Устаеву. Пожар почти полностью разрушил памятник. Тогда владелец обещал его восстановить.

Петербург принялся ждать, когда же мануфактуру восстановят, как вдруг загорелось административное здание на Тележной улице, в доме №37. Отмечалось, что постройка также принадлежит структурам Устаева.

Кроме того, вполне возможно, что следующий пожар случится в истерическом здании фабрики на набережной реки Екатерингофки, в доме №19. Там зафиксировали десяток нарушений, связанных с пожарной безопасностью.

Конец года тоже не стал спокойным для Алексея Устаева. 28 декабря в больнице скончался постоялец гостиницы «Санкт-Петербург». Отмечается, что перед этим белорус получил травму в отеле и поссорился с персоналом заведения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали владельца «Рив Гош», подозреваемого в хищении 2,3 миллиардов.

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