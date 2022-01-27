Вблизи станции Шушары за день под поезд попали два человека

Транспортная полиция в Петербурге проводит проверку после двух травмирований у железнодорожной станции Шушары.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД по СЗФО, первый инцидент произошел накануне в 9 часов утра. 40-летний петербуржец переходил пути в неположенном месте, когда к нему приближался грузовой электропоезд. Произошло столкновение, в результате мужчина получил травмы средней тяжести. Пострадавший госпитализирован.

В этот же день около 20 часов под тепловоз попала 83-летняя жительница Шушар. Она также решила перейти пути вне зоны пешеходного перехода, но попытка закончилась неудачно. Она госпитализирована в тяжелом состоянии.

Проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сбитая на улице Чекистов девушка-подросток попала в больницу.