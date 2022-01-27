Петербуржец стащил 25 метров кабеля и попался проезжавшим мимо росгвардейцам

Петербуржец стащил 25 метров кабеля и попался проезжавшим мимо росгвардейцам
Правоохранители задержали подозреваемого. Фото: пресс-служба Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации

В Невском районе Петербурга сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже. Мужчина очень нервничал и попытался сбежать.

В среду, 26 января, в ходе патрулирования около одного из домов на улице Подвойского правоохранители задержали ранее неоднократно судимого мужчину, подозреваемого в совершении кражи кабеля.

Как сообщили в пресс-службе ФГКУ «УВО ВНГ РФ, мужчина попытался скрыться, но был пойман и доставлен в отделение. Он имел при себе около 25 метров силового кабеля, наличие которого объяснить не смог.

Кроме того, мужчина, ранее судимый за грабеж и мошенничество, не смог объяснить, явно нервничал и путался в показаниях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Стрельне росгвардейцы задержали мужчину, проникшего в мясной магазин. В здании сработала кнопка тревожной сигнализации. К росгвардейцам обратилась женщина, сообщившая, что увидела из окна, как неизвестный гражданин в соседнем магазине разбил стекло входной двери и пытался проникнуть внутрь.

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