Пенсионеры могут получить 2200 рублей к пенсии, предоставив справку

Пенсионеры могут получить 2200 рублей к пенсии, предоставив справку
На основании требуемых документов выдается справка о праве получения дополнительной выплаты к пенсии. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Для определенной категории неработающих пенсионеров есть возможность получить дополнительную прибавку к ежемесячным выплатам в размере 2 188 рублей. Для этого необходимо собрать пакет документов и получить справку, которую предоставляют в Пенсионный фонд России.

Специалист по пенсионным выплатам Сергей Власов рассказал Primpress, что это за справка и в какой ситуации можно получить дополнительные 2 200 рублей.

По словам эксперта, дополнительную выплату могут получать неработающие пожилые граждане России, на иждивении которых есть дети младше 18 лет или обучающиеся в высших учебных заведениях и колледжах, но обязательно на очном отделении и за счет бюджетных средств. Студентам не должно быть больше 23 лет.

Для получения дополнительной выплаты нужно собрать пакет документов:

  • Свидетельство о рождении ребенка
  • Справку из образовательного учреждения, что гражданин в настоящий момент учится на бюджетном месте на дневном отделении
  • Доказательства, что несовершеннолетний или студент находится на иждивении у пенсионера.

На основании этих документов выдается справка о праве получения дополнительной выплаты к пенсии.

Количество детей, за которых пожилые граждане могут получать выплаты, не ограничено, а надбавки суммируются. За одного ребенка или студента-очника доплата составляет 2 188 рублей, если иждивенцев двое – 4 376 рублей. Пенсионерам, воспитывающим троих несовершеннолетних иждивенцев, Пенсионный фонд доплатит 6 564 рубля.

Важно помнить, что выплаты за студентов-иждивенцев прекращаются, если обучение было прервано. В случае отчисления из образовательного учреждения или перехода на вечернюю/заочную форму обучения пенсионер обязан немедленно уведомить Пенсионный фонд. Выплаты, которые поступили в то время, когда студент уже не учился, придется вернуть. В случае восстановления на бюджетном месте на очной форме доплата тоже восстановится. Только нужно уведомить Пенсионный фонд, предоставив справку о восстановлении обучающегося.

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