Мишустин: данные о медотводе от вакцинации появятся на «Госуслугах»

Мишустин: данные о медотводе от вакцинации появятся на &#171;Госуслугах&#187;
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о новой функции портала "Госуслуги". Фото: kremlin.ru

Сведения о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса будут доступными на портале «Госуслуги» в ближайшем будущем. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В данный момент в личных кабинетах на госуслугах представлены данные о перенесенном инфекции COVID-19 и о сделанных прививках.

Как сообщил ТАСС, Мишустин пояснил, что подписал постановление правительства, согласно которому граждане смогут получить сертификат, подтверждающий противопоказания, через «Госуслуги».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице открылась запись на вакцинацию подростков от 12 до 17 лет. Получить вакцину «Спутник M» можно в любой из 59 районных поликлиник города. Вакцинация подростков будет проходить добровольно по письменному заявлению одного из родителей или законных представителей и по согласию самого подростка.

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