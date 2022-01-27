Мишустин: данные о медотводе от вакцинации появятся на «Госуслугах»

Сведения о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса будут доступными на портале «Госуслуги» в ближайшем будущем. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В данный момент в личных кабинетах на госуслугах представлены данные о перенесенном инфекции COVID-19 и о сделанных прививках.

Как сообщил ТАСС, Мишустин пояснил, что подписал постановление правительства, согласно которому граждане смогут получить сертификат, подтверждающий противопоказания, через «Госуслуги».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице открылась запись на вакцинацию подростков от 12 до 17 лет. Получить вакцину «Спутник M» можно в любой из 59 районных поликлиник города. Вакцинация подростков будет проходить добровольно по письменному заявлению одного из родителей или законных представителей и по согласию самого подростка.