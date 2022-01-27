Петербуржцев снова ожидают гололед и заснеженные дороги в пятницу

Петербуржцев снова ожидают гололед и заснеженные дороги в пятницу
Автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В последний день уходящей рабочей недели жителей Северной столицы ожидает облачная погода, не обойдется без осадков.

В ночь на пятницу, 28 января, подует юго-восточный ветер, температура воздуха составит -2…-4 градуса.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в дневное время умеренный ветер будет дуть с востока, северо-востока. Столбики термометров покажут от -1 до -3 градусов.

На дорогах ожидается сложная обстановка. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем слабо повышаться

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели предупредили автомобилистов о непогоде с 28 по 30 января в Ленобласти. По данным МЧС, на улице ожидается сильный снег и метель, а также усиление ветра, возможны порывы до 15-18 метров в секунду

новости СПб погода ФГБУ "Северо-Западное УГМС"


 

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