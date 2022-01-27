Спасатели предупредили автомобилистов о непогоде с 28 по 30 января в Ленобласти

Спасатели предупредили автомобилистов о непогоде с 28 по 30 января в Ленобласти
В Ленобласти выпадет снег. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Спасатели предупредили жителей Ленобласти о неблагоприятных погодных условиях на территории области в ближайшие три дня.

Так, в пятницу и субботу на дорогах Ленобласти ожидается сложная обстановка — будет скользко из-за гололедицы. Непогода не уйдет из 47-го региона и в воскресенье. По данным МЧС, на улице ожидается сильный снег и метель, а также усиление ветра, возможны порывы до 15-18 метров в секунду

Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства со ссылкой на синоптиков, в результате ухудшения погодных условий на дорогах увеличивается вероятность ДТП и ЧП на акваториях и железнодорожном транспорте. Из-за ветра и метели возможны повреждения на линиях электропередач и связи, возникновение коммунальных аварий.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в четверг в Ленобласти ожидается небольшой, местами умеренный снег. Ветер южный умеренный. Температура воздуха поднимется до -1…-6 градусов.

ГУ МЧС России по Ленобласти ленобласть погода


 

Новости партнеров
Врач: переболевшие ковидом могут заразиться омикроном с вероятностью 15-20%
Врач: переболевшие ковидом могут заразиться омикроном с вероятностью 15-20%
Гинцбург:
Гинцбург: "омикрон" не поможет выйти из пандемии коронавируса
Председатель Комздрава Петербурга Дмитрий Лисовец сломал ногу
Председатель Комздрава Петербурга Дмитрий Лисовец сломал ногу
Гинцбург рассказал, как на 100% защититься от
Гинцбург рассказал, как на 100% защититься от "омикрона"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Спасатели предупредили автомобилистов о непогоде с 28 по 30 января в Ленобласти
В Петербурге опечатали еще пять баров за нарушение COVID-ограничений
В трех петербургских больницах появились дополнительные койки для COVID-пациентов
В Петербурге за сутки госпитализировали почти 800 человека с COVID
В феврале петербуржцы смогут увидеть гуляющих по центру города лис
Супруга погибшего после обследования в петербургском медцентре раскрыла ...
Петербуржец стащил 25 метров кабеля и попался проезжавшим мимо росгвардейцам
Мишустин: с февраля в России будут проиндексированы соцвыплаты