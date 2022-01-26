Жителей Ленобласти предупредили о снеге и гололедице 27 января

В четверг, 27 января, в Ленинградской области будет облачно, ночью с прояснениями. Не обойдется без осадков.

Предстоящей ночью в регионе пойдет снег, местами небольшой, температура воздуха составит от -4 до -9 градусов, на востоке местами столбики термометров поднимутся до -13.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в дневное время ожидается небольшой, местами умеренный снег. Ветер южный умеренный. Температура воздуха поднимется до -1…-6 градусов.

На дорогах образуется гололедица. Водителям и пешеходам стоит соблюдать особую осторожность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 26 января в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода и обойдется без существенных осадков. Синоптическая ситуация в городе будет формироваться под влиянием гребня антициклона.