Петербуржцев ожидает морозная и солнечная погода в среду

Петербуржцев ожидает морозная и солнечная погода в среду
Вечером город снова настигнет снег. Фото: СПб ГУП "Горэлектротранс"

В середине рабочей недели жителей Северной столицы ожидает облачная с прояснениями погода и обойдется без существенных осадков. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В среду, 26 января, синоптическая ситуация в городе будет формироваться под влиянием гребня антициклона.

«Санкт-Петербург: небольшой мороз и без осадков», — написал синоптик в своем Facebook.

Температура воздуха днем в городе составит -5…-7 градусов, в Ленинградской области столбики термометров покажут от -4 до -9 градусов. Юго-западный ветер подует со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

В ночь на четверг атмосферный фронт с запада вновь принесет снег.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что утром Калининский район снова остался без уборки снега. Дороги города расчищают мусоровозы, погрузчики, подметательно-уборочное оборудование (механическое), самосвалы и МСК, распределители твердых реагентов с щеточным оборудованием, плужное щеточное оборудование.

михаил леус новости СПб погода


 

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