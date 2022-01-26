Утром Калининский район снова остался без уборки снега

Утром Калининский район снова остался без уборки снега
Уборочная техника вышла на улицы города. Фото: скриншот карты комитета по благоустройству

Уборочная техника выехала на расчистку городских дорог и улиц утром 26 января. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания.

Как видно на мониторинг-карте комитета по благоустройству, дороги города расчищают мусоровозы, погрузчики, подметательно-уборочное оборудование (механическое), самосвалы и МСК, распределители твердых реагентов с щеточным оборудованием, плужное щеточное оборудование.

Согласно данным онлайн-карты на сайте комитета по благоустройству города, больше всего спецтехники замечено в историческом центре Северной столицы — в Центральном, Василеостровском, Адмиралтейском и Петроградской районах. Менее активно убираются в Кировском, Красносельском, Московском и Фрунзенском районах.

В Калининском районе в очередной раз уборочной техники почти не наблюдается. До Приморского техника доехала, но ее не так много. Красногвардейский и Невский районы города тоже сегодня остаются почти без уборки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, в Петербурге перестанут использовать реагенты при уборке снега. Такие меры помогли снизить заболеваемость по аллергии и астме в Северной столице. Кроме того, теперь компаниям, ответственным за вывоз, невыгодно сбрасывать снег в реки и каналы: им за это не заплатят деньги.

зимняя уборка Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга новости СПб


 

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