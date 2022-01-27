Снег и морозы накроют Ленинградскую область 28 января

В пятницу, 28 января, в Ленинградской области ожидается облачная погода, пойдет снег.
Температура воздуха в течение суток составит от -1 до -6 градусов, ночью местами похолодает до -9.
Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в регионе пойдет снег, местами небольшой. Ветер ночью подует с юго-востока, востока, днем умеренные порывы ожидаются с востока, северо-востока.
На дорогах сложная обстановка. Пешеходам и автомобилистам стоит соблюдать особую осторожность. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем слабо повышаться.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в последний день уходящей рабочей недели жителей Северной столицы также ожидает облачная погода, не обойдется без осадков. Столбики термометров покажут от -1 до -3 градусов.