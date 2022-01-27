Снег и морозы накроют Ленинградскую область 28 января

Снег и морозы накроют Ленинградскую область 28 января
Не обойдется без осадков. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В пятницу, 28 января, в Ленинградской области ожидается облачная погода, пойдет снег.

Температура воздуха в течение суток составит от -1 до -6 градусов, ночью местами похолодает до -9.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в регионе пойдет снег, местами небольшой. Ветер ночью подует с юго-востока, востока, днем умеренные порывы ожидаются с востока, северо-востока.

На дорогах сложная обстановка. Пешеходам и автомобилистам стоит соблюдать особую осторожность. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем слабо повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в последний день уходящей рабочей недели жителей Северной столицы также ожидает облачная погода, не обойдется без осадков. Столбики термометров покажут от -1 до -3 градусов.

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