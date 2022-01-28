Финансист прогнозирует укрепление курса рубля к концу зимы

Сейчас трудно делать прогнозы, но если США и Россия смогут выстроить диалог, это позитивно скажется на курсе рубля, заявил эксперт. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Сейчас трудно делать прогнозы, но если США и Россия смогут выстроить диалог, это позитивно скажется на курсе рубля, заявил эксперт. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Делать краткосрочные прогнозы по динамике рубля сейчас не позволяет геополитическая ситуация, однако есть предпосылки к укреплению рубля. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

По его словам, на данный момент рубль недооценен именно из-за страновых рисков, остальные факторы на этом фоне несущественны. Разницу в реальной оценке и текущей стоимости эксперт объясняет «геополитической премией за риски».

Эксперт отметил в беседе с агентством «Прайм», что при благоприятном стечении обстоятельств рубль вернется в рамки 72-76 за доллар.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с начала 2022 года на отечественном фондовом рынке фиксировалось сразу несколько антирекордных показателей. Наиболее разумным подходом на фоне таких показателей станет бездействие и ожидание стабилизации положения.