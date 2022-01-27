Бездействие и ожидание: россиянам дали совет на фоне резкого обвала рубля

Бездействие и ожидание: россиянам дали совет на фоне резкого обвала рубля
Аналитики посоветовали не совершать рискованных операций при волатильности на рынке. Фото: pixabay

Наиболее разумным подходом на фоне волатильности на российском фондовом рынке станет бездействие и ожидание стабилизации положения. Об этом заявили финансовые аналитики.

С начала 2022 года на отечественном фондовом рынке фиксировалось сразу несколько антирекордных показателей. Наименьших значений за несколько последних месяцев достигали индекс Московской биржи и курс рубля. 26 января котировки российской национальной валюты резко просели: доллар подорожал до 80 рублей, евро — до 90.

Как сообщила «Лента.ру», старший аналитик Alpari Анна Бодрова советует россиянам не совершать рискованных операций и не реагировать на колебания котировок. Тем, у кого на руках имеются запасы наличной иностранной валюты, специалист советует сохранить их.

«Лучше дождаться времени стабилизации», — отметила специалист.

По данным аналитиков, в настоящий момент покупать доллар, евро и другую иностранную валюту не стоит, поскольку они находятся близко к пикам своей стоимости. При этом нередко колебания на рынках не способны сильно нарушить план, особенно если он долгосрочный и рассчитан, например, на накопление денег к выходу на пенсию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в случае запрета операций в долларах Россия воспользуется китайским юанем.

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