Медведев заявил о возможной замене доллара в России на евро и юань

В случае запрета операций в долларах Россия воспользуется китайским юанем. Такое заявление сделал заместитель главы Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

При таком переходе, по словам Медведева, Россия окажет большую поддержку китайской экономике, нанося убытки другим странам. И отметил, что не знает, кто от такого решения будет в убытке. Вероятно, «система, которая выступает эмитентом доллара или евро», добавил политик.

Как сообщили «РИА Новости», Медведев подчеркнул, что Россия давно проводит курс на более сбалансированную валютную корзину и систему резервов. Таким образом, количество долларов в общем объеме уменьшается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при негативном развитии ситуации на Украине в ближайший месяц курс доллара может вырасти до 90 рублей. Текущий кризис развивается на фоне осложнения обстановки вокруг Украины, и Россия с такой экономической ситуацией сталкивается впервые.