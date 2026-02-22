Воскресенье, 22 февраля 2026
Почти 3,5 млн рублей может заработать Лариса Долина на трех концертах в баре

Михаил Яковлев
Фото: abn.agency

Народная артистка России Лариса Долина может получить около 3,5 миллиона рублей выручки от продажи билетов на три сольных концерта, которые пройдут в московском клубе Petter.

Выступления запланированы на 26 марта, 25 мая и 26 июля. Вместе с певицей на сцену выйдет коллектив «Долина Band». Программа каждого концерта рассчитана примерно на час.

Площадка Petter рассчитана всего на 91 место, что создает камерную атмосферу. Стоимость билетов варьируется в зависимости от расположения: самые недорогие места можно приобрести за 9,5 тысячи рублей, места за столиками стоят от 12,5 до 15,5 тысячи рублей, место у барной стойки также оценивается в 15,5 тысячи. Наиболее дорогие билеты — за столики непосредственно у сцены — обойдутся поклонникам в 18,5 тысячи рублей. При этом позиции из меню бара в стоимость билета не входят и оплачиваются отдельно.

Если на всех трех концертах будут аншлаги, выручка от продажи билетов составит около 3,5 миллиона рублей. Однако, по данным на текущий момент, за месяц до первого выступления, которое состоится в марте, продано лишь 18% билетов.

В конце января Долина уже выступала в этом клубе. Как рассказал РИА Новости представитель артистки Сергей Пудовкин, на тот концерт, собравший практически полный зал, впервые в истории заведения продавались даже стоячие места.

Напомним, летом 2024 года Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников, которые обманом заставили ее продать квартиру в центре Москвы и передать им деньги. Впоследствии певица оспорила сделку, что привело к длительным судебным разбирательствам, дошедшим до Верховного суда. Эта история вызвала широкий общественный резонанс и привлекла повышенное внимание к персоне артистки.

