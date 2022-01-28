Спустя 9 дней: хронология поисков тела женщины, утонувшей на Крещение в Ленобласти

Спустя 9 дней: хронология поисков тела женщины, утонувшей на Крещение в Ленобласти
Женщина утонула в проруби в Крещение. Фото: pixabay

В течение девяти дней водолазы искали 40-летнюю женщину, утонувшую в крещенской купели. Наконец, долгие поиски дали результат.

Страшная трагедия произошла 19 января. Женщина во время крещенских купаний утонула в реке Оредеж, неподалёку от Выры, окунувшись в необорудованном месте. Подводное течение унесло ее под лед. Все произошло на глазах у детей.

Практически сразу же супруг купальщицы бросился за ней воду, однако найти ее не сумел. Затем поиском тела занялись профессиональные водолазы, но и это не принесло результатов. Поиски гражданки спасатели вели на протяжении нескольких дней, официально они прекратились 20 января. Однако в понедельник, 24 января, волонтеры возобновили данные мероприятия. На помощь были отправлены добровольцы из Москвы и Ивановской области. Тело утонувшей в проруби женщины продолжали также искать водолазная служба Восвод и ДПСО «ЛизаАлерт».

Волонтеры для поисков скончавшейся даже задействовали подводные дроны с камерой и инфракрасной подсветкой. Добровольцы разрезали лед на реке, чтобы погрузить комплекс под воду. Снятые под водой кадры были видны оператору на специальном устройстве.

В пятницу, 28 января, тело утонувшей в проруби было найдено. Женщину обнаружили в 150 метрах от Рождественского моста вниз по течению, в километре от проруби, сообщает Следственное управление Следственного комитета по Ленобласти. Отмечалось, что скорость течения в реке Оредеж достигает трех метров в секунду.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стали известны детали рокового купания на Крещение. Родные и близкие переживают ужасное горе от случившегося.

выра крещение купание ленобласть оредеж происшествие


 

Новости партнеров
В Петербурге после обследования желудка умер ещё один пациент: это третий случай в медцентре
В Петербурге после обследования желудка умер ещё один пациент: это третий случай в медцентре
Гинцбург:
Гинцбург: "омикрон" не поможет выйти из пандемии коронавируса
«Мы с ужасом обнаружили»: сын Маргариты Тереховой рассказал о новой болезни звезды
«Мы с ужасом обнаружили»: сын Маргариты Тереховой рассказал о новой болезни звезды
Психолог о готовности спонсоров спать с Волочковой: «Они выстроятся в очередь»
Психолог о готовности спонсоров спать с Волочковой: «Они выстроятся в очередь»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Спустя 9 дней: хронология поисков тела женщины, утонувшей на Крещение в ...
Три смерти по неосторожности: почему обследование желудка закончилось ...
Тело женщины, утонувшей в купели в Ленобласти, обнаружили
От «Жигули» осталась только половина после ДТП с фурой на Киевском шоссе
Путину и Беглову помешали встретиться ковид-ограничения
Лолита Милявская подхватила «омикрон»
В порту Усть-Луги полиция заметила пьяного экскаваторщика
В Ленобласти «заминировали» 18 школ: эвакуировали почти 7 тыс. человек