Спустя 9 дней: хронология поисков тела женщины, утонувшей на Крещение в Ленобласти

В течение девяти дней водолазы искали 40-летнюю женщину, утонувшую в крещенской купели. Наконец, долгие поиски дали результат.

Страшная трагедия произошла 19 января. Женщина во время крещенских купаний утонула в реке Оредеж, неподалёку от Выры, окунувшись в необорудованном месте. Подводное течение унесло ее под лед. Все произошло на глазах у детей.

Практически сразу же супруг купальщицы бросился за ней воду, однако найти ее не сумел. Затем поиском тела занялись профессиональные водолазы, но и это не принесло результатов. Поиски гражданки спасатели вели на протяжении нескольких дней, официально они прекратились 20 января. Однако в понедельник, 24 января, волонтеры возобновили данные мероприятия. На помощь были отправлены добровольцы из Москвы и Ивановской области. Тело утонувшей в проруби женщины продолжали также искать водолазная служба Восвод и ДПСО «ЛизаАлерт».

Волонтеры для поисков скончавшейся даже задействовали подводные дроны с камерой и инфракрасной подсветкой. Добровольцы разрезали лед на реке, чтобы погрузить комплекс под воду. Снятые под водой кадры были видны оператору на специальном устройстве.

В пятницу, 28 января, тело утонувшей в проруби было найдено. Женщину обнаружили в 150 метрах от Рождественского моста вниз по течению, в километре от проруби, сообщает Следственное управление Следственного комитета по Ленобласти. Отмечалось, что скорость течения в реке Оредеж достигает трех метров в секунду.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стали известны детали рокового купания на Крещение. Родные и близкие переживают ужасное горе от случившегося.