«Пока нет тела, нельзя хоронить человека»: Стали известны детали рокового купания на Крещение

На протяжении недели продолжаются поиски женщины, утонувшей на Крещение в реке Оредеж. Тело до сих пор не найдено, родные и близкие переживают ужасное горе от случившегося и безызвестности.

На Крещение женщина нырнула в необорудованную купель, но не смогла выплыть обратно. Причины могут быть разными: прежде всего предполагается, что женщину унесло сильным течением, которое продолжало осуществляться несмотря на заледеневший верхний слой реки. Замерзла река только сверху, подо льдом она продолжает течь, как и раньше.

Второе, — тело женщины могло свести судорогой, а сердце остановиться. Именно поэтому у оборудованных купелей стоят медики и спасатели, на такие случаи. Кроме того стало известно, что женщина только что выбежала из бани, которая располагается неподалеку от проруби, поэтому тут еще играет роль разница температур. Здоровье не выдержало, что также могло стать одной из причин того, что справиться с течением не удалось.

Муж женщины сразу же бросился ей на помощь, но сделать ничего не смог. Ее затянуло под лед мгновенно. Рядом с женщиной в тот злополучный день были также друзья и дети, для которых произошедшее стало настоящей трагедией. Все произошло на их глазах.

По данным «Комсомольской правды» 41-летняя пострадавшая работала юристом. Какое-то время она строила карьеру в Федеральной службе судебных приставов. Там она доросла до звания майора и занимала должность заместителя руководителя отдела. После увольнения стала работать в строительной компании. Там она также занимала должность в юридическом отделе.

Хорошими воспоминаниями о женщине поделились ее бывшие коллеги. Они вспоминают, что она была ответственным и деловым человеком. Случившееся на быстроходной реке Оредеж в необорудованной купели имеет некоторое объяснение.

Дело в том, что владелец загородного дома с баней, в котором и отдыхала пропавшая женщина, рассказал РЕН ТВ про ступени, которые вели практически до самого дна купели. В случае, если бы женщина воспользовалась ими, то все могло бы обернуться по-другому. Но женщина нырнула с головой. При этом купающихся в купели в ту ночь было много, но, видимо, все они погружались в воду постепенно.

«Мойка 78» сообщает, что комментариев от супруга по поводу случившегося нет, но их дали другие родственники. Невестка женщины рассказала, что пропавшая была верующей и все двое детей крещеные. Каждый год женщина и ее муж купались на Крещение.

На сегодняшний день супруг и дети утонувшей женщины пытаются осознать произошедшее. С мальчиками работают психологи, за мужа сильно переживают друзья и родственники. Также у женщины осталась мама, которая держится ради внуков. Коллеги и родные не верят в смерть женщины. Они отметили, что пока нет тела, нельзя хоронить человека.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в деле о гибели женщины в реке Оредеж на Крещении всплыли несоответствия. По словам владельца купели рядом с деревней Выры в Ленинградской области, его прорубь была оборудована, а денег за аренду дома с семьи он не брал.