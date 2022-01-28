Днем в «коммуналке» на Черкасова полыхала комната

Днем в &#171;коммуналке&#187; на Черкасова полыхала комната
"Коммуналка" на Черкасова в пятницу полыхала огнем. Фото: Google Maps

С огнем в Калиниском районе Петербурга боролась дюжина спасателей.

В пресс-службе главного управления МЧС по городу в пятницу, 28 января, сообщили, что очевидцы пожара в дома №12 корпуса 2 по улице Черкасова вызвали пожарных в 13:44.

В 4-комнатной коммунальной квартире, в комнате площадью 15 квадратных метров, выгорела обстановка на площади четырех квадратных метров.

На борьбу с пожаром в доме направили 12 человек личного состава и три единицы техники. Прибывшие сотрудники МЧС потушили пожар за полчаса, в 14:12.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 13-летний подросток засыпал снегом «Вечный огонь» в Кронштадте. С мальчиком правоохранительные органы решили провести серьезный разговор.

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