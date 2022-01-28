126% от нормы: 28 января в Петербурге обновлен снежный рекорд этой зимы

126% от нормы: 28 января в Петербурге обновлен снежный рекорд этой зимы
Специалист подчеркнул, что к выходным снег прекратится, а в воскресенье в город придут новые снегопады. Фото: unsplash

Январь принес Северной столице 48 миллиметров осадков, что составляет 126% от месячной нормы месяца.

Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» в пятницу, 28 января.

В городе на Неве обновился снежный рекорд этой зимы. Всему виной циклон «Мари». Именно он спровоцировал сильный снегопад на территории Петербурга.

Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в настоящий момент в городе высота снежного покрова составляет 38 сантиметров. Это максимум с начала зимы.

По словам Леуса, январь дал городу 48 миллиметров осадков. Это 126% от месячной нормы января.

В 47-м регионе самыми «снежными» стали Тихвин и Лодейное Поле — высота сугробов здесь достигла 71 сантиметр.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что снег и морозы накроют Ленинградскую область 28 января.

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