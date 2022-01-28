Пенсионный фонд и Соцстрах объединят: чем это обернется для пенсионеров

В Министерстве труда появилась информация о планах по реорганизации двух государственных структур – Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования. Правительство планирует провести эту реформу до 2023 года.

Журналисты газеты «Коммерсант» узнали подробности будущей реформы. Предлагается объединить социальное страхование и пенсионные взносы в страховую часть будущей пенсии в одну общую базу. На ее основании работодатели и будут проводить отчисления на будущую пенсию сотрудников, а также взносы на социальное страхование жизни и здоровья работников. Нагрузка на бизнес возрастет совсем немного, но у людей появится возможность получать увеличенные почти в 1,5 раза социальные выплаты. Предполагается, что и для граждан порядок формирования страховой части пенсий будет понятнее и проще.

Министерство труда заявляет, что получить социальные услуги и выплаты пособий будет удобнее, ведь будет создана единая цифровая платформа со всем административным функционалом двух фондов. Сведения о назначении и получении социальных выплат и информация о получаемых пособиях будет храниться в одной базе данных, что существенно упростит сбор документов при подаче заявления о дополнительной социальной поддержке.

Курировать работу нового фонда, который станет «внебюджетным» будет Министерство труда. Также для упрощения работы организации и прозрачности выплат предполагается создать наблюдательный совет. Сейчас обе организации – Пенсионный фонд Российской Федерации и Фонд Социального страхования – государственные учреждения, финансируемые, в том числе, и из федерального бюджета.

Первые предложения по организации и порядке проведения реформы планируется внести на обсуждение в Государственную думу уже в весеннюю сессию 2022 года. Правительство рассчитывает, что проведение реорганизации двух фондов пройдет за два года, и уже в 2023 году два фонда объединятся.