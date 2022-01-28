Экономист советует занимать очереди к банкоматам перед обвалом доллара

Экономист советует занимать очереди к банкоматам перед обвалом доллара
Катасонов рекомендует выходить из валюты США заблаговременно. Фото: Pixabay

Экономист Валентин Катасонов предупредил, что из-за обвала американской валюты в России начнут выстраиваться очереди к банкоматам. Специалист посоветовал позаботиться о сохранении своих накоплений заблаговременно.

Катасонов заявил, что в скором времени российские граждане массово будут выстраиваться в очереди к банкоматам, чтобы снять наличные. К такой ситуации может привести обвал доллара, сообщает DEITA.

По словам экономиста, в ближайшее время Соединенные Штаты будут вынуждены повысить ключевую ставку, иначе инфляция достигнет рекордного уровня, и стране будет грозить стагфляция, когда при экономическом спаде и безработице происходит резкий скачок цен.

С другой стороны, как поясняет Катасонов, если в США поднимут ключевую ставку, то это может спровоцировать масштабный кризис неплатежей, поскольку предприятия и граждане не смогут выполнять обязательства по кредитам из-за повышения процентной ставки.

В результате кредитные деньги могут потерять американские частные банки, которые для пополнения своих счетов ликвидностью потребуют срочного погашения задолженности у своих заемщиков, что приведет к появлению «долгового цунами».

В итоге эта ситуация приведет к обвалу доллара. При таком раскладе во все банкоматы, включая в России, выстроятся очереди из людей, которые хранят сбережения в долларах. Чтобы избежать этого, Катасонов рекомендует выходить из валюты США заблаговременно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что финансист прогнозирует укрепление курса рубля к концу зимы.

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