Рекордные 160 тысяч петербуржцев сидят на больничном с симптомами ОРВИ

На сегодняшний день число амбулаторных пациентов с диагнозом COVID-19 превышает 70 тысяч. Фото: pexels

На сегодняшний день число амбулаторных пациентов с диагнозом COVID-19 превышает 70 тысяч. Фото: pexels

Число петербуржцев, находящихся на амбулаторном лечении с коронавирусом или ОРВИ, достигло рекордных показателей.

Как отметил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, в Северной столице наблюдается стремительный рост числа больных в связи с распространением омикрон-штамма. Заболевших рекордно много, намного больше, чем в прошлые волны заболеваемости.

На сегодняшний день число амбулаторных пациентов с диагнозом COVID-19 превышает 70 тысяч, а всего на дому с симптомами ОРВИ лечатся более 160 тысяч жителей города.

«Это количество создает беспрецедентную нагрузку на амбулаторную сеть — сегодня мы преодолели пиковые показатели прошлых волн, когда на дому одновременно лечились 150 232 человека, что было в декабре 2020 года», — заявил глава комздрава.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что комздрав не выявил образование очередей пациентов в поликлиниках Петербурга.