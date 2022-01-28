Комздрав не выявил образование очередей пациентов в поликлиниках Петербурга

Контрольные выезды продолжатся, заявили в Комздраве, чтобы вовремя принимать меры и усиливать персоналом учреждения, которые не справляются с приёмом пациентов. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Контрольные выезды продолжатся, заявили в Комздраве, чтобы вовремя принимать меры и усиливать персоналом учреждения, которые не справляются с приёмом пациентов. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Линейно-контрольная служба Комитета по здравоохранению Петербурга будет контролировать наличие в медучреждениях очередей из пациентов, обратившихся с симптомами ОРВИ и COVID-19.

Первые проверки прошли 27 января в Калининском, Московском и Невском районах. Образование очередей возле поликлиник не выявили.

Как сообщили в пресс-службе комитета, по данным учреждений, столпотворения замечены в основном утром, люди приходят занять очередь еще до начала приема врача. В вечернее время нагрузка сокращается.

В комитете отметили, что выезды линейно-контрольной службы продолжатся. Такие меры позволят урегулировать быстрое реагирование, чтобы увеличить состав персонала в случае его нехватки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге собралась очередь из родителей, желающих вакцинировать детей «Спутником М». Первую партию указанного препарата распределят между подростками, которые находятся в группе риска.