В Петербурге собралась очередь из родителей, желающих вакцинировать детей «Спутником М»

В Петербурге собралась очередь из родителей, желающих вакцинировать детей «Спутником М»
Решение о прививке останется за родителями. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Среди жителей Петербурга возник большой спрос на вакцину от коронавируса «Спутник М», предназначенную для детей. Об этом рассказала вице-губернатор Ирина Потехина.

По ее словам, первую партию указанного препарата распределят между подростками, которые находятся в группе риска.

«Эти дети находятся в группе риска. И их родители вакцину ждали», — приводит словам вице-губернатора города «Санкт-Петербург».

Потехина подчеркнула, что дети, у которых есть осложнения со здоровьем или хронические заболевания, намного тяжелее переносят вирус. Она также добавила, что вакцинация будет проходить добровольно. Решение о прививке останется за родителями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга вводят новые ограничения в связи с распространением COVID-19. Среди прочего, запрет на посещение детьми мест культурного досуга и спортивных мероприятий. Так, с 28 января текущего года по 13 февраля будут действовать дополнительные ограничения в сфере дополнительного образования. Появился перечень необходимых правил и мер, которые петербуржцы обязаны будут соблюдать.

"Спутник М" вакцинация коронавирусная пандемия


 

Новости партнеров
У женщины, утонувшей на Крещение в гатчинской купели, не было шансов на спасение
У женщины, утонувшей на Крещение в гатчинской купели, не было шансов на спасение
Названа температура во время COVID-19, при которой нельзя принимать жаропонижающие
Названа температура во время COVID-19, при которой нельзя принимать жаропонижающие
Психолог о готовности спонсоров спать с Волочковой: «Они выстроятся в очередь»
Психолог о готовности спонсоров спать с Волочковой: «Они выстроятся в очередь»
Врач: переболевшие ковидом могут заразиться омикроном с вероятностью 15-20%
Врач: переболевшие ковидом могут заразиться омикроном с вероятностью 15-20%
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге собралась очередь из родителей, желающих вакцинировать детей ...
В России установлен новый максимум заболевших COVID за сутки: более 74 ...
В Совфеде одобрили закон об индексации пенсий на 8,6% с 1 января 2022 года
Суточное число заражений COVID в Петербурге превысило 10 тысяч
Приставы помогли петербуржцу получить зарплату за 1,5 года вынужденного прогула
В Сланцах под снегом очевидец нашел труп в двух куртках
Нет симптомов — не лечитесь. В Минздраве рассказали, когда вызывать скорую ...
В Пушкине в лесном массиве нашли мертвого мужчину