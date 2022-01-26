В Петербурге собралась очередь из родителей, желающих вакцинировать детей «Спутником М»

Среди жителей Петербурга возник большой спрос на вакцину от коронавируса «Спутник М», предназначенную для детей. Об этом рассказала вице-губернатор Ирина Потехина.

По ее словам, первую партию указанного препарата распределят между подростками, которые находятся в группе риска.

«Эти дети находятся в группе риска. И их родители вакцину ждали», — приводит словам вице-губернатора города «Санкт-Петербург».

Потехина подчеркнула, что дети, у которых есть осложнения со здоровьем или хронические заболевания, намного тяжелее переносят вирус. Она также добавила, что вакцинация будет проходить добровольно. Решение о прививке останется за родителями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга вводят новые ограничения в связи с распространением COVID-19. Среди прочего, запрет на посещение детьми мест культурного досуга и спортивных мероприятий. Так, с 28 января текущего года по 13 февраля будут действовать дополнительные ограничения в сфере дополнительного образования. Появился перечень необходимых правил и мер, которые петербуржцы обязаны будут соблюдать.